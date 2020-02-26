У Німеччині нові випадки коронавірусу вперше за два тижні

У Німеччині зафіксували два нових випадки нового коронавірусу вперше за останні два тижні, загальна кількість випадків у країні збільшилася до 18.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За даними німецької влади, 47-річний чоловік у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія перебуває у критичному стані після зараження вірусом.

У його дружини також зафіксовані симптоми коронавірусу, але офіційно зараження поки не підтверджено. Їх обох доставили до лікарні у Дюссельдорфі і помістили в карантин. У якості запобіжних заходів школи та дитячі садки в районі їх проживання будуть закриті в середу.

Другий випадок зафіксований у федеральній землі Баден-Вюртемберг, де захворів 25-річний чоловік. Відомо, що нещодавно він їздив до Мілана.