В Германии новые случаи коронавируса впервые за две недели

В Германии зафиксировали два новых случая нового коронавируса впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным немецких властей, 47-летний мужчина в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия находится в критическом состоянии после заражения вирусом.

У его жены также зафиксированы симптомы коронавируса, но официально заражение пока не подтверждено. Их обоих доставили в больницу в Дюссельдорфе и поместили в карантин.

В качестве меры предосторожности школы и детские сады в районе их проживания будут закрыты в среду.

Второй случай зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где заболел 25-летний мужчина. Известно, что недавно он ездил в Милан.