Сан-Франциско оголосило надзвичайну ситуацію через коронавірус: там немає хворих

Мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосила надзвичайний стан в місті на тлі побоювань з приводу міжнародного спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

У заяві мера йдеться, що хоча в Сан-Франциско не було жодного випадку захворювання на коронавірус, "глобальна картина швидко змінюється, і нам необхідно підвищити ступінь готовності".

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"Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу кожен день, і ми робимо необхідні кроки для захисту жителів Сан-Франциско", - додала вона.

Надзвичайний стан дозволить міським чиновникам збирати ресурси і персонал для прискорення заходів екстреного планування і розширення можливостей швидкого реагування на потенційний випадок коронавірусу в місті.

У США загалом було підтверджено 57 випадків коронавірусу, серед яких 40 людей, які були репатрійовані в країну з круїзного корабля "Diamond princess".