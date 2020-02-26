Сан-Франциско объявил чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса: там нет больных

Мэр Сан-Франциско Лондон Брод объявила чрезвычайное положение в городе на фоне опасений по поводу международной вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

В заявлении мэра говорится, что хотя в Сан-Франциско не было ни одного случая заболевания коронавирусом, "глобальная картина быстро меняется, и нам необходимо повысить степень готовности".

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"Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы делаем необходимые шаги для защиты жителей Сан-Франциско", - добавила она.

Чрезвычайное положение позволит городским чиновникам собирать ресурсы и персонал для ускорения мер экстренного планирования и расширения возможностей быстрого реагирования на потенциальный случай коронавируса в городе.

В США в целом было подтверждено 57 случаев коронавируса, среди которых 40 человек были репатриированы в страну с круизного корабля "Diamond princess".