У новій Єврокомісії досі залишаються вакантними десятки високих посад

Нова Європейська комісія працює вже майже три місяці, але в організації до сих пір залишаються вакантними як мінімум 50 високих посад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними видання, кількість вакантних посад генеральних директорів, заступників директорів та директорів близька до 50. Але це число може бути і вищим, оскільки минулого тижня було опубліковано 14 додаткових посад.

Один з чиновників сказав, що пріоритет для виконавчої влади ЄС протягом останніх тижнів полягав у висуванні різних пропозицій, обіцяних президентом Урсулою фон дер Ляєн протягом перших 100 днів роботи, включаючи "Європейську зелену угоду" і стратегію штучного інтелекту.

Представник Єврокомісії заявив, що "кількість вакансій в Європейській комісії є питанням, що належать до внутрішньої організації Комісії", і додав, що це число не є "безпрецедентним".

Але деякі посадові особи ЄС висловили стурбованість з приводу великої кількості незаповнених керівних постів в такий складний для ЄС період, коли почнуться переговори з Великою Британією, починається новий бюджетний цикл і триває торгова війна з США.