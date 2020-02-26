В новой Еврокомиссии остаются вакантными десятки высоких должностей

Новая Европейская комиссия работает уже почти три месяца, но в организации до сих пор остаются вакантными как минимум 50 высоких должностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным издания, количество вакантных должностей генеральных директоров, заместителей директоров и директоров близко к 50. Но это число может быть и выше, поскольку на прошлой неделе было опубликовано 14 дополнительных должностей.

Один из чиновников сказал, что приоритет для исполнительной власти ЕС в течение последних недель состоял в выдвижении различных предложений, обещанных президентом Урсулой фон дер Ляйен в течение первых 100 дней работы, включая "Европейское зеленое соглашение" и стратегию искусственного интеллекта.

Представитель Еврокомиссии заявил, что "количество вакансий в Европейской комиссии является вопросом, относящимся к внутренней организации Комиссии", и добавил, что это число не является "беспрецедентным".

Но некоторые должностные лица ЕС выразили обеспокоенность по поводу большого количества незаполненных руководящих постов в такой сложный для ЕС период, когда начнутся переговоры с Великобританией, начинается новый бюджетный цикл и продолжается торговая война с США.