В Австрії померла туристка з Італії: підозрюють коронавірус, готель ізолювали

В Австрії померла 56-річна італійська туристка, влада не виключає, що причиною смерті став новий коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Жінка приїхала з північного італійського регіону Фріулі-Венеція-Джулія і відпочивала на невеликому курорті Бад Кляйнкірххайм на півночі австрійської землі Каринтія.

Лікар невідкладної допомоги не виключив випадку коронавірусу, на даний момент проводяться медичні дослідження.

Готель, де проживала жінка, був ізольований, гостям не дозволяють залишати будівлю, їх перевіряють лікарі.

Австрійська влада, у співпраці з італійською, відновлює маршрут пересування жінки, а також намагається встановити всі її контакти за останній тиждень.

Нагадаємо, вчора в Австрії підтвердили перші випадки зараження коронавірусом нового типу.