В Австрии умерла туристка из Италии: подозревают коронавирус, отель изолировали

В Австрии умерла 56-летняя итальянская туристка, власти не исключают, что причиной смерти стал новый коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Женщина приехала из северного итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия и отдыхала на небольшом курорте Бад Кляйнкирххайм на севере австрийской земли Каринтия.

Врач неотложной помощи не исключил коронавирус, на данный момент проводятся медицинские исследования.

Отель, где проживала женщина, был изолирован, гостям не позволяют покидать здание, их проверяют врачи.

Австрийские власти, в сотрудничестве с итальянскими, восстанавливают маршрут передвижения женщины, а также пытаются установить все ее контакты за последнюю неделю.

Напомним, вчера в Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом нового типа.