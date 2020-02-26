Греція підтвердила перший випадок коронавірусу
Середа, 26 лютого 2020, 13:48
Греція повідомила про перший випадок зараження коронавірусом в північному портовому місті Салоніки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Грецька влада повідомила, що пацієнтці 38 років, і вона нещодавно приїхала з півночі Італії.
Родину хворої помістили в карантин щонайменше на 14 днів.
Тим часом, спалах вірусу на півночі Італії посилився у середу, підтверджені більше 30 нових випадків захворювання.
Виступаючи перед пресою, експерт Комітету з інфекційних захворювань Міністерства охорони здоров'я Греції Дімітріс Ціодрас підкреслив, що більшість випадків захворювання коронавірусом протікає в легкій формі. Він закликав громадськість дотримуватися правил гігієни відповідно до рекомендацій.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua