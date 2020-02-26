Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Готель із тисячею людей на Тенеріфе ізолювали на 14 днів

Офіс президента розглядає на посаду міністра "сірого кардинала" МЗС часів Януковича

Від коронавірусу помер перший француз

Ердоган назвав "найбільшу проблему" армії Туреччини в Ідлібі






Греція підтвердила перший випадок коронавірусу

Середа, 26 лютого 2020, 13:48

Греція повідомила про перший випадок зараження коронавірусом в північному портовому місті Салоніки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецька влада повідомила, що пацієнтці 38 років, і вона нещодавно приїхала з півночі Італії.

Родину хворої помістили в карантин щонайменше на 14 днів.

Тим часом, спалах вірусу на півночі Італії посилився у середу, підтверджені більше 30 нових випадків захворювання.

Виступаючи перед пресою, експерт Комітету з інфекційних захворювань Міністерства охорони здоров'я Греції Дімітріс Ціодрас підкреслив, що більшість випадків захворювання коронавірусом протікає в легкій формі. Він закликав громадськість дотримуватися правил гігієни відповідно до рекомендацій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
powered by lun.ua