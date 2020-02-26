Греция подтвердила первый случай коронавируса

Греция сообщила о первом случае заражения коронавирусом в северном портовом городе Салоники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греческие власти сообщили, что пациентке 38 лет, и она недавно приехала с севера Италии.

Семью больного поместили в карантин минимум на 14 дней.

Между тем, вспышка вируса на севере Италии усилилась в среду, подтверждены более 30 новых случаев заболевания.

Выступая перед прессой, эксперт Комитета по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Греции Димитрис Циодрас подчеркнул, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме. Он призвал общественность соблюдать правила гигиены в соответствии с рекомендациями.