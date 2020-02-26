Греция подтвердила первый случай коронавируса
Среда, 26 февраля 2020, 13:48
Греция сообщила о первом случае заражения коронавирусом в северном портовом городе Салоники.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Греческие власти сообщили, что пациентке 38 лет, и она недавно приехала с севера Италии.
Семью больного поместили в карантин минимум на 14 дней.
Между тем, вспышка вируса на севере Италии усилилась в среду, подтверждены более 30 новых случаев заболевания.
Выступая перед прессой, эксперт Комитета по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Греции Димитрис Циодрас подчеркнул, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме. Он призвал общественность соблюдать правила гигиены в соответствии с рекомендациями.
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