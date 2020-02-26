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Британія і Нідерланди підняли винищувачі через російський Ту-95 біля Норвегії

Середа, 26 лютого 2020, 15:24

ВПС Великої Британії підняли в повітря щонайменше літак Voyager та два винищувачі Typhoon після виявлення російського бомбардувальника Ту-95 на захід від Норвегії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AirLive.net.

Два винищувачі також підняли в Норвегії, а Нідерланди - свій винищувач F-16.

 

Літаки Британії пролетіли до Шетландських островів після того, як біля узбережжя Норвегії був помічений російський бомбардувальник Ту-95, який прямував на Захід.

НАТО раніше фіксував, як бомбардувальники РФ літають з бойовими ракетами над Європою.

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Велика Британія Норвегія Росія
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