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Британия и Нидерланды подняли истребители из-за российского Ту-95 у Норвегии

Среда, 26 февраля 2020, 15:24

ВВС Великобритании подняли в воздух по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon после обнаружения российского бомбардировщика Ту-95 к западу от Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AirLive.net.

Два истребителя также подняли в Норвегии, а Нидерланды - свой истребитель F-16.

 

Самолеты Британии пролетели у Шетландских островов после того, как у побережья Норвегии был замечен российский бомбардировщик Ту-95, который направлялся на Запад.

НАТО раньше фиксировал, как бомбардировщики РФ летают с боевыми ракетами над Европой.

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