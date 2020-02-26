У Німеччині закрили авіабазу через солдата, який контактував із зараженим коронавірусом

У Німеччині авіабаза Бундесверу Кельн/Ван перебуває в закритому режимі після того, як військовий вступив у контакт із критично хворим пацієнтом із коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо німецькому виданню Bild.

На територію бази заборонено входити та виходити з неї, а варті наказали зачинити ворота.

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За інформацією видання, солдат заразився, коли контактував з пацієнтом із коронавірусом з Північного Рейну-Вестфалії, який зараз перебуває у критичному стані в ізоляції в університетському госпіталі Дюссельдорфа.

Агентство dpa пише, що військового зараз перевіряють на вірус у центральній лікарні Бундесверу в Кобленці.

Зазначається, що солдат не брав участі в евакуації німецьких громадян з Уханя, яку раніше проводив Бундесвер.