У Німеччині закрили авіабазу через солдата, який контактував із зараженим коронавірусом
У Німеччині авіабаза Бундесверу Кельн/Ван перебуває в закритому режимі після того, як військовий вступив у контакт із критично хворим пацієнтом із коронавірусом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо німецькому виданню Bild.
На територію бази заборонено входити та виходити з неї, а варті наказали зачинити ворота.
За інформацією видання, солдат заразився, коли контактував з пацієнтом із коронавірусом з Північного Рейну-Вестфалії, який зараз перебуває у критичному стані в ізоляції в університетському госпіталі Дюссельдорфа.
Агентство dpa пише, що військового зараз перевіряють на вірус у центральній лікарні Бундесверу в Кобленці.
Зазначається, що солдат не брав участі в евакуації німецьких громадян з Уханя, яку раніше проводив Бундесвер.