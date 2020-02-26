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В Германии закрыли авиабазу из-за солдата, контактировавшего с зараженным коронавирусом

Среда, 26 февраля 2020, 15:59

В Германии авиабаза Бундесвера Кельн / Ван находится в закрытом режиме после того, как военный вступил в контакт с критически больным пациентом с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно немецкому изданию Bild.

На территорию базы запрещено входить и выходить с нее, приказали закрыть ворота.

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По информации издания, солдат заразился, когда контактировал с пациентом с коронавирусом из Северного Рейна-Вестфалии, который сейчас находится в критическом состоянии в изоляции в университетском госпитале Дюссельдорфа.

Агентство dpa пишет, что военного сейчас проверяют на вирус в центральной больнице Бундесвера в Кобленце.

Отмечается, что солдат не участвовал в эвакуации немецких граждан из Уханя, которую ранее проводил Бундесвер.

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