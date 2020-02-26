У Греції 62 людини постраждали у сутичках проти закритих таборів мігрантів

52 поліцейських та 10 протестувальників отримали поранення в середу у найбільшій зіткненнях на островах Лесбос та Хіос проти створення нових закритих таборів мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Основні протести відбулися в районі Діаволорема, Кавалі та Карава на Лесбосі, де уряд експропріює землю для побудови таборів. Під час сутичок місцеві жителі кидали камінням в поліцію, яка реагувала сльозогінним газом, внаслідок чого було поранено більше 40 поліцейських та 10 острів’ян.

На Хіосі місцеві жителі вторглися до готелю біля будівельного майданчика нового табору та поранили вісім офіцерів, які там перебувають.

Є побоювання, що протестувальники могли захопити поліцейське обладнання.

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В Афінах міністр міграції Нотіс Мітаракіс закликав до спокою, зазначивши, що недовіра острів’ян до будь-яких урядових оголошень "значною мірою виправдана".

"На жаль, є окремі інциденти, які затьмарюють імідж островів і створюють все більшу напругу, яку слід негайно зменшити протягом найближчих кількох годин", - сказав він.

Налаштований надалі планувати створення таборів перед виїздом на п'ять островів східного Егейського моря, уряд направив кілька підрозділів поліції, щоб запобігти спробам місцевих жителів зупиняти будівництво на вибраних ділянках.