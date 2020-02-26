В Греции 62 человека пострадали в столкновениях против закрытых лагерей мигрантов

52 полицейских и 10 протестующих получили ранения в среду в крупнейшей столкновениях на островах Лесбос и Хиос против создания новых закрытых лагерей мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Основные протесты произошли в районе Диаволорема, Кавали и Карава на Лесбосе, где правительство экспроприирует землю для постройки лагерей. Во время столкновений местные жители бросали камни в полицию, которая реагировала слезоточивым газом, в результате чего были ранены более 40 полицейских и 10 островитян.

На Хиосе местные жители вторглись в гостиницу возле строительной площадки нового лагеря и ранили восемь офицеров, которые там находятся.

Есть опасения, что протестующие могли захватить полицейское оборудование.

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В Афинах министр миграции Нотис Митаракис призвал к спокойствию, отметив, что недоверие островитян к любым правительственным объявлениям "в значительной степени оправдано".

"К сожалению, есть отдельные инциденты, которые омрачают имидж островов и создают все большее напряжение, которое следует немедленно уменьшить в течение ближайших нескольких часов", - сказал он.

Настроен в дальнейшем планировать создание лагерей перед выездом на пять островов восточного Эгейского моря, правительство направило несколько подразделений полиции, чтобы предотвратить попытки местных жителей останавливать строительство на выбранных участках.