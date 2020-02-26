Грецькі острів'яни загострили протест проти нових таборів для мігрантів

Грецькі острів'яни 26 лютого посилили свій протест проти планів уряду звести нові табори для мігрантів, розпочавши масовий одноденний страйк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Всі регіональні і муніципальні органи влади та більшість підприємств були закриті на егейських островах Лесбос, Хіос та Самос. Вдень у середу на Лесбосі запланований протест.

Населення жорстко виступає проти планів уряду щодо нових таборів.

"Ми хочемо повернути наші острови назад" - девіз страйку. "Острови повинні перестати бути табором загублених душ".

Днем раніше поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які намагались заблокувати прибуття будівельної техніки на Лесбосі та Хіосі.

Прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс планує закрити старі переповнені табори та замінити їх на нові приміщення.

Уряд також має намір посилити контроль над морськими та наземними кордонами, щоб стримати приплив мігрантів та прискорити депортацію назад до Туреччини.

На чотирьох островах мешкають близько 42 тисяч мігрантів, вони розміщені у таборах та навколо них, побудованих для 8000.

Сотні тисяч людей проникнули в Європу з Туреччини через Грецію у 2015 та 2016 роках, перш ніж угода, укладена Європейським Союзом з Анкарою, обмежила потік. Але пожвавлення прибуттів відбулося приблизно у вересні 2019 року.