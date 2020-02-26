Німеччина на порозі епідемії коронавірусу – міністр

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан застеріг, що Німеччина "перебуває на початку епідемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це він сказав у середу, 26 лютого, перед журналістами в Берліні.

"На жаль, упродовж останніх годин ситуація змінилася. Прикро, але це потрібно визнати", - зазначив міністр.

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За словами урядовця, під час телефонної розмови з земельними міністрами охорони здоров'я він закликав їх активувати їхні плани екстрених заходів на випадок епідемії та підготувати їхнє можливе запровадження.

Крім того, міністр вказав на те, що у ФРН "ланцюжок зараження вірусом почасти не можна відстежити". Тож на тлі цього постає питання щодо того, чи виправдають себе застосовані дотепер заходи та стратегії з метою зупинити вірус, визнав керівник МОЗ Німеччини.

Німецькі лікарі підтвердили вже 19 випадків зараження коронавірусом. 14 з них припадають за Баварію, де всі випадки зафіксували в співробітників однієї компанії. Коронавірусом вони інфікувалися від колеги з Китаю, котра прибула на конференцію в Мюнхен.

Інші випадки захворювання зафіксовано в землях Баден-Вюрттемберг, де виявлено три нових інфікованих, і Північний Рейн - Вестфалія, де інфекцію підтвердили в одного подружжя.