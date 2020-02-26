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Германия на пороге эпидемии коронавируса - министр

Среда, 26 февраля 2020, 19:58

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предостерег, что Германия "находится в начале эпидемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом он сказал в среду, 26 февраля, перед журналистами в Берлине.

"К сожалению, на протяжении последних часов ситуация изменилась. Досадно, но это нужно признать", - отметил министр.

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По словам чиновника, во время телефонного разговора с земельными министрами здравоохранения он призвал их активировать их планы экстренных мер на случай эпидемии и подготовить их возможное введение.

Кроме того, министр указал на то, что в ФРГ "цепочку заражения вирусом отчасти нельзя отследить". Поэтому на фоне этого возникает вопрос относительно того, оправдают ли себя меры, применяемые до сих пор, сказал глава Минздрава Германии.

Немецкие врачи подтвердили уже 19 случаев заражения коронавирусом. 14 из них приходятся на Баварию, где все случаи зафиксировали у сотрудников одной компании. Коронавирусом они заразились от коллеги из Китая, которая прибыла на конференцию в Мюнхен.

Другие случаи заболевания зафиксированы в землях Баден-Вюрттемберг, где обнаружены три новых инфицированных, и Северный Рейн - Вестфалия, где инфекцию подтвердили в супружеской пары.

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Коронавирус Германия
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