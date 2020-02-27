У Норвегії, Фінляндії та Румунії зафіксували перші випадки коронавірусу

Перші випадки зараження новим корона вірусом зафіксували ще у трьох країнах Європи – Норвегії, Фінляндії та Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Агентство громадського здоров’я Норвегії (FHI) заявило в середу, що в однієї людини виявили позитивний результат на коронавірус і його тримають вдома в ізоляції, повідомляє Reuters.

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Ця особа повернулася з Китаю наприкінці минулого тижня, але не була хворою і навряд чи заразила інших. "Ця людина не проявляє симптомів, але ... була їй провели обстеження після повернення з регіону Китаю, де почалася спалах", - заявила на прес-конференції директор FHI Лайн Волд.

У Фінляндії корона вірус виявили у жінки, яка прилетіла з Італії, повідомляє Yle.

Випадок підтвердили у медичному окрузі Гельсінкі і Уусімаа. Пацієнтка заразилася в Мілані. Йдеться про жінку, яка самостійно прийшла на обстеження.

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Жінка зараз перебуває у відділенні в Університетській лікарні Гельсінкі. У неї температура, але вона в хорошому стані. Жінка прилетіла з Мілана в неділю і звернулася до лікаря на наступний день. Вона летіла до Фінляндії одна з пересадкою і після приїзду була в тісному контакті (спілкувалася більше 15 хвилин) тільки з двома людьми.

З ними вже зв'язалися і у них поки немає ніяких симптомів. За словами лікаря, ці люди зараз перебувають на домашньому карантині і їм була дана інструкція звернутися до лікаря, якщо у них з'являться симптоми коронавірусу.

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У Румунії корона вірус виявили у чоловіка в регіоні Горж на південному заході країни, повідомляє Romania TV.

Йдеться про 25-річного чоловіка з комуни Пригорія, який перебуває на карантині вдома. Напередодні стало відомо про 71-річного італійця, у якого виявили коронавірус після повернення до Італії з Румунії. За інформацією румунської влади, молодий чоловік не контактував з італійцем. Таким чином, швидше за все, є хоча б ще один носій, який передав вірус від громадянина Італії.