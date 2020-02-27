В Норвегии, Финляндии и Румынии зафиксировали первые случаи коронавируса

Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали еще в трех странах Европы - Норвегии, Финляндии и Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Агентство общественного здоровья Норвегии (FHI) заявило в среду, что у одного человека обнаружили положительный результат на коронавирус и его держат дома в изоляции, сообщает Reuters.

Этот человек вернулся из Китая в конце прошлой недели, но не был болен и вряд ли заразил других. "Этот человек не проявляет симптомов, но... ему провели обследование после возвращения из региона Китая, где началась вспышка", - заявила на пресс-конференции директор FHI Лайн Волд.

В Финляндии коронавирус обнаружили у женщины, прилетевшей из Италии, сообщает Yle.

Случай подтвердили в медицинском округе Хельсинки. Пациентка заразилась в Милане. Речь идет о женщине, которая самостоятельно пришла на обследование.

Женщина сейчас находится в Университетской больнице Хельсинки. У нее температура, но она в хорошем состоянии. Женщина прилетела из Милана в воскресенье и обратилась к врачу на следующий день. Она летела в Финляндию одна с пересадкой и после приезда была в тесном контакте (общалась более 15 минут) только с двумя людьми.

С ними уже связались и у них пока нет никаких симптомов. По словам врача, эти люди сейчас находятся на домашнем карантине и им была дана инструкция обратиться к врачу, если у них появятся симптомы коронавируса.

В Румынии коронавирус обнаружили у мужчины в регионе Горж на юго-западе страны, сообщает Romania TV.

Речь идет о 25-летнем мужчине из коммуны Пригория, который находится на карантине дома. Накануне стало известно о 71-летнеме итальянце, у которого обнаружили коронавирус по возвращении в Италию из Румынии. По информации румынских властей, молодой человек не контактировал с итальянцем. Таким образом, скорее всего, есть хотя бы еще один носитель, который передал вирус от гражданина Италии.