В Италии у украинки диагностировали коронавирус

В Италии зафиксирован первый случай заражения новым коронавируса среди украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут Il Mattino и La Citta.

25-летнюю украинку, которая живет в городе Кремона, вчера вечером госпитализировали в больницу Валло-делла-Лукания в муниципалитете Монтано-Антилия и проверили на коронавирус. Первый тест, проведенный в Неаполе, дал положительный результат.

Врачи ожидают второй тест, который проведут в Риме. Также сообщается, что позже украинку перевели в больницу в Неаполе.

По данным СМИ, украинка приехала в муниципалитет Монтано-Антилия в регионе Кампания из Ломбардии 15 февраля и через пять дней у нее начались первые симптомы болезни. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей.

Девушка приехала навестить своих родителей и теперь все ее семью поместили в карантин.

"Несколько дней у нее была высокая температура, поэтому девушка в сопровождении родителей прошлой ночью приехала в больницу. Врачи Валло-делла-Лукания сделали все необходимое для выяснения причин. Девушка находится в изоляции и под постоянным наблюдением", - сказал мэр муниципалитета Монтано- Антилия Лучано Тривелли.