У Відні підтвердили перший випадок коронавірусу

В австрійській столиці Відні зафіксували перший випадок коронавірусу – госпіталізований 72-річний чоловік.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

За словами представника міської влади, пацієнта помістили до спеціальної ізольованої палати в одній з місцевих лікарень.

Пацієнтом є австрійський громадянин. Наразі досі незрозуміло, чи він уже знаходився на лікуванні, чи його лише привезли через підозру на коронавірус.

25 лютого перші два випадки зараження новим коронавірусом в Австрії були зафіксовані у федеральній землі Тіроль у двох громадян Італії, які проживають в Інсбруку.

Пара приїхала з італійського регіону Ломбардія. Їх помістили в карантин, стан заражених оцінюється як стабільний.