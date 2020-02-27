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У Відні підтвердили перший випадок коронавірусу

Четвер, 27 лютого 2020, 13:14

В австрійській столиці Відні зафіксували перший випадок коронавірусу – госпіталізований 72-річний чоловік.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

За словами представника міської влади, пацієнта помістили до спеціальної ізольованої палати в одній з місцевих лікарень.

Пацієнтом є австрійський громадянин. Наразі досі незрозуміло, чи він уже знаходився на лікуванні, чи його лише привезли через підозру на коронавірус.

25 лютого перші два випадки зараження новим коронавірусом в Австрії були зафіксовані у федеральній землі Тіроль у двох громадян Італії, які проживають в Інсбруку.

Пара приїхала з італійського регіону Ломбардія. Їх помістили в карантин, стан заражених оцінюється як стабільний.

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Коронавірус Австрія
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