В Вене подтвердили первый случай коронавируса
Четверг, 27 февраля 2020, 13:14
В австрийской столице Вене зафиксировали первый случай коронавируса - госпитализирован 72-летний мужчина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.
По словам представителя городской власти, пациента поместили в специальную изолированную палату в одной из местных больниц.
Пациентом является австрийский гражданин. Сейчас до сих пор непонятно, или он уже находился на лечении, или его только привезли из-за подозрения на коронавирус.
25 февраля первые два случая заражения новым коронавирусом в Австрии были зафиксированы в федеральной земле Тироль у двух граждан Италии, проживающих в Инсбруке.
Пара приехала из итальянского региона Ломбардия. Их поместили в карантин, состояние зараженных оценивается как стабильное.
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