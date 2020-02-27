В Вене подтвердили первый случай коронавируса

В австрийской столице Вене зафиксировали первый случай коронавируса - госпитализирован 72-летний мужчина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

По словам представителя городской власти, пациента поместили в специальную изолированную палату в одной из местных больниц.

Пациентом является австрийский гражданин. Сейчас до сих пор непонятно, или он уже находился на лечении, или его только привезли из-за подозрения на коронавирус.

25 февраля первые два случая заражения новым коронавирусом в Австрии были зафиксированы в федеральной земле Тироль у двух граждан Италии, проживающих в Инсбруке.

Пара приехала из итальянского региона Ломбардия. Их поместили в карантин, состояние зараженных оценивается как стабильное.