У Нідерландах найвища в ЄС частка витрат на охорону довкілля - Євростат

2018 року 27 держав-членів ЄС витратили майже 106 млрд євро державних коштів на охорону довкілля, що становить 1,7% від загальних державних видатків. Це еквівалентно 0,8% ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 27 лютого опублікував Євростат - статистичне бюро Євросоюзу.

Загалом в ЄС загальнодержавні витрати на охорону навколишнього середовища у відсотках від ВВП залишаються стабільними з 2001 року.

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Найвища частка витрат на охорону навколишнього середовища в Нідерландах, найнижча - у Фінляндії.

2018 року співвідношення державних витрат на охорону навколишнього природного середовища до ВВП варіювалося в країнах-членах ЄС від 0,2% у Фінляндії, 0,3% на Кіпрі та Литві, 0,4% у Данії, Ірландії, Угорщині та Австрії - до понад 1% на Мальті (1,2%), Бельгії та Греції (по 1,3%) та Нідерландах (1,4%).