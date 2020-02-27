Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Вибори у Словаччині: партія влади за два дні до виборів втрачає лідерство

Туреччина зазнала втрат внаслідок авіанальоту в Сирії - Ердоган

Від коронавірусу в Італії померли вже 14 людей, заражених – більше 500

Україна увійшла в топ-3 країн з постачання м’яса птиці до ЄС






У Нідерландах найвища в ЄС частка витрат на охорону довкілля - Євростат

Четвер, 27 лютого 2020, 14:16

2018 року 27 держав-членів ЄС витратили майже 106 млрд євро державних коштів на охорону довкілля, що становить 1,7% від загальних державних видатків. Це еквівалентно 0,8% ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 27 лютого опублікував Євростат - статистичне бюро Євросоюзу.

Загалом в ЄС загальнодержавні витрати на охорону навколишнього середовища у відсотках від ВВП залишаються стабільними з 2001 року.

Читайте також
Естонії можуть збільшити внесок в бюджет ЄС за недостатню переробку пластику - ЗМІ

Найвища частка витрат на охорону навколишнього середовища в Нідерландах, найнижча - у Фінляндії.

 

2018 року співвідношення державних витрат на охорону навколишнього природного середовища до ВВП варіювалося в країнах-членах ЄС від 0,2% у Фінляндії, 0,3% на Кіпрі та Литві, 0,4% у Данії, Ірландії, Угорщині та Австрії - до понад 1% на Мальті (1,2%), Бельгії та Греції (по 1,3%) та Нідерландах (1,4%).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат Євростат
powered by lun.ua