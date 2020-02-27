В Нидерландах самая высокая в ЕС доля расходов на охрану окружающей среды - Евростат

В 2018 году 27 государств-членов ЕС потратили почти 106 млрд евро государственных средств на охрану окружающей среды, что составляет 1,7% от общих государственных расходов. Это эквивалентно 0,8% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 27 февраля опубликовал Евростат - статистическое бюро Евросоюза.

В целом в ЕС общегосударственные расходы на охрану окружающей среды в процентах от ВВП остаются стабильными с 2001 года.

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Самая высокая доля расходов на охрану окружающей среды - в Нидерландах, самая низкая - в Финляндии.

В 2018 году соотношение государственных расходов на охрану окружающей среды к ВВП варьировалось в странах-членах ЕС от 0,2% в Финляндии, 0,3% на Кипре и Литве, 0,4% в Дании, Ирландии, Венгрии и Австрии - до более 1% на Мальте (1,2%), Бельгии и Греции (по 1,3%) и Нидерландах (1,4%).