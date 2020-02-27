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Берлін виключив зі списку почесних громадян експрезидента, який призначив Гітлера канцлером

Четвер, 27 лютого 2020, 15:40

Влада федеральної землі Берлін у четвер виключила прусського аристократа, колишнього президента Німеччини Пауля фон Гінденбурга зі свого списку почесних громадян за його роль у приході до влади Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Гінденбурга обрали президентом в 1925 році, він обіймав цю посаду до своєї смерті в 1934 році.

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Після того, як нацистська партія отримала найбільшу кількість місць на парламентських виборах 1932 року, попри спротив у суспільстві Гінденбург призначив Гітлера канцлером 30 січня 1933 року.

Гінденбург також підписував надзвичайні укази і закони, які послабили Рейхстаг, скасовували основні права і дали нацистам нові засоби влади.

Гінденбург став почесним громадянином Берліна 20 квітня 1933 року, в той же день, що і Гітлер. Гітлера виключили зі списку у 1948 році, через три роки після закінчення Другої світової війни.

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