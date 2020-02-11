Підтримка партії Меркель обвалилася в Тюрингії після скандалу з ультраправими

Після звинувачень у змові з ультраправими підтримка партії канцлерки Ангели Меркель у східній федеральній землі Тюрингія обвалилася, а "Лівих" – суттєво зросла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Підтримка "Лівих" зросла до 39% - це на 8 пунктів вище, ніж було в жовтні. Християнсько-демократичний союз (ХДС) Меркель "упав" приблизно на стільки ж – від 21,7% до 13%.

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"Вільні демократи" (FDP), чий кандидат у прем'єр-міністри Томас Кеммеріх опинився в центрі скандалу, опустились лише до 4%. Це означає, що вони б не потрапили до земельного парламенту, якби вибори до нього відбувалися сьогодні.

Найнесподіванішим є те, що підтримка ультраправої AfD попри скандал трохи зросла – від 23,4% до 24%.

Опитування провів інститут Infratest dimap на замовлення MDR.

Нагадаємо, чинна глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер після скандалу заявила, що залишить посаду очільниці партії та не висуватиметься в канцлери.

Це сталось після того, як за прем’єра Тюрингії Кеммеріха проголосували депутати від FDP, ХДС і AfD. Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.