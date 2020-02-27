ЄС закликав повністю розслідувати вбивство Нємцова у його п’яту річницю

ЄС пам’ятає про жорстоке вбивство 5 років тому Бориса Нємцова, який залишається натхненником багатьох людей у той час, як в РФ все більше утискаються права громадянського суспільства і незалежної преси.

Про це йдеться в заяві, поширеній у четвер, 27 лютого, речником Європейської служби зовнішніх дій, пише "Європейська правда".

"У цей день п'ять років тому в центрі Москви був безжально вбитий Борис Нємцов, колишній заступник глави уряду Російської Федерації і один з лідерів російської опозиції", - сказано у заяві.

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"Попри численні перешкоди, Борис Нємцов мав мужність працювати для заохочення демократичних цінностей і політичного плюралізму в Росії. І він продовжує надихати багатьох за часів, коли в Росії все сильніше утискаються права громадянського суспільства і незалежної преси, а рестриктивне законодавство обмежує свободи", - додав речник відомства.

У ЄС наполягають: вбивство опозиційного політика повинно бути розслідувано повністю і прозоро, а всі причетні до злочину мають бути притягнуті до відповідальності.