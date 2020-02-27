ЕС призвал полностью расследовать убийство Немцова в его пятую годовщину

ЕС помнит о жестоком убийстве 5 лет назад Бориса Немцова, который остается вдохновителем многих людей в то время, как в РФ все больше ущемляются права гражданского общества и независимой прессы.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 27 февраля, спикером Европейской службы внешних действий, пишет "Европейская правда".

"В этот день пять лет назад в центре Москвы был безжалостно убит Борис Немцов, бывший заместитель главы правительства Российской Федерации и один из лидеров российской оппозиции", - сказано в заявлении.

Читайте также Площадь перед посольством РФ в Праге переименуют в честь Немцова

"Несмотря на многочисленные препятствия, Борис Немцов имел мужество работать для поощрения демократических ценностей и политического плюрализма в России. И он продолжает вдохновлять многих во времена, когда в России все сильнее ущемляются права гражданского общества и независимой прессы, а рестриктивного законодательство ограничивает свободы", - добавил представитель ведомства.

В ЕС настаивают: убийство оппозиционного политика должно быть расследовано полностью и прозрачно, а все причастные к преступлению должны быть привлечены к ответственности.