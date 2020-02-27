Коронавірус: туристи масово скасовують бронювання у Римі

Туристична галузь Рима б’є на сполох: через спалах коронавірусу туристи масово скасовують бронювання в готелях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Повідомляється, що на березень скасовані до 90% бронювань. Кількість бронювань знизилась на кожен місяць аж до червня.

Експерти прогнозують, що збитки для туристичної галузі за 7-8 місяців складуть до 50 мільйонів євро.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо раніше заявив, що іноземні туристи та інвестори можуть без побоювань приїжджати в цю країну. Він стверджує, що коронавірус поширений в дуже обмеженій частині країни.

За його словами, йдеться про "0,2 відсотка території Венето і 0,5 відсотка території Ломбардії"

В Італії від коронавірусу загинули 14 людей. Заражені 528 осіб. Ломбардія залишається регіоном з найбільшою кількістю інфікованих. Їх було зареєстровано 305, з них 37 осіб вже вилікувалися.