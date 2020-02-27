Коронавирус: туристы массово отменяют бронирование в Риме

Туристическая отрасль Рима бьет тревогу: из-за вспышки коронавируса туристы массово отменяют бронирование в гостиницах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Сообщается, что на март отменены до 90% бронирований. Количество бронирований снизилось на каждый месяц вплоть до июня.

Эксперты прогнозируют, что убытки туристической отрасли за 7-8 месяцев составят до 50 млн евро.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее заявил, что иностранные туристы и инвесторы могут без опасений приезжать в эту страну. Он утверждает, что коронавирус распространен в очень ограниченной части страны.

По его словам, речь идет о "0,2 процента территории Венето и 0,5 процента территории Ломбардии".

В Италии от коронавируса погибли 14 человек. Заражены 528 человек. Ломбардия остается регионом с наибольшим количеством инфицированных. Их было зарегистрировано 305, из них 37 человек уже вылечились.