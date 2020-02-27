Від коронавірусу в Італії померли вже 14 людей, заражених – більше 500

В Італії повідомили про зростання до 14 кількості померлих від нового типу коронавірусу.

Про це повідомив глава італійського Агентства цивільного захисту Анджело Борреллі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

При цьому він не став уточнювати дані про нові жертви коронавірусу. Досі повідомлялося про 12 смертей.

Також за словами Борррелі, зросла загальна кількість заражень.

"Наразі можна говорити про 528 позитивних результатів на коронавірус в Італії" - сказав він. Вранці повідомлялося про 456 заражень.

Також чиновник повідомив, що в Ломбардії 37 людей вже вилікувалися.

Нагадаємо, у МЗС України підтвердили інформацію про виявлення нового коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії.