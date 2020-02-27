Спецпредставником ЄС щодо Косова і Сербії планують призначити главу МЗС Словаччини

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї підтвердив, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель планує призначити спецпредставником щодо Косова і Сербії багатолітнього главу МЗС Словаччини Мірослава Лайчака.

Як пише "Європейська правда", про це Варгеї розповів у інтерв'ю Radio Slobodna Evropa.

"Знаючи пана Лайчака і його досягнення, я думаю, що він – дуже хороший вибір… і я думаю, що ми будемо хорошою командою", - сказав Варгеї.

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Він додав, що пріоритетом Єврокомісії є наблизити Західні Балкани до ЄС, у той час як Лайчак сфокусується на діалозі між Приштиною та Белградом у їхній спробі вирішити багатолітній конфлікт.

На запитання, чи є проблемою те, що Словаччина, яку представляє Лайчак, не визнає Косово, європейський комісар відповів із запереченням.

"Він не представляє Словаччину, коли працює на Європейський Союз, як ви знаєте", - сказав Варгеї.

Раніше джерела повідомляли, що Лайчак може бути офіційно затверджений на посаду 23 березня на зустрічі глав МЗС ЄС.

ЗМІ також повідомляли, що кандидатуру Лайчака запропонувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.