Спецпредставителем ЕС по Косову и Сербии планируют назначить главу МИД Словакии

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи подтвердил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует назначить спецпредставителем по Косову и Сербии многолетнего главу МИД Словакии Мирослава Лайчака.

Как пишет "Европейская правда", об этом Вархейи рассказал в интервью Radio Slobodna Evropa.

"Зная господина Лайчака и его достижения, я думаю, что он - очень хороший выбор ... и я думаю, что мы будем хорошей командой", - сказал Вархейи.

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Он добавил, что приоритетом Еврокомиссии является приблизить Западные Балканы в ЕС, в то время как Лайчак сфокусируется на диалоге между Приштиной и Белградом в их попытке решить многолетний конфликт.

На вопрос, есть ли проблемой то, что Словакия, которую представляет Лайчак, не признает Косово, европейский комиссар ответил отрицательно.

"Он не представляет Словакию, когда работает на Европейский Союз, как вы знаете", - сказал Вархейи.

Ранее источники сообщали, что Лайчак может быть официально утвержден на должность 23 марта на встрече глав МИД ЕС.

СМИ также сообщали, что кандидатуру Лайчака предложила канцлер Германии Ангела Меркель.