Турция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на авиадуары

Министерство обороны Турции опубликовало видео ударов по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары, в результате которых погибли 33 турецких военных.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Запись с беспилотника опубликована на сайте государственного турецкого агентства Anadolu. Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск сирийского президента Башара Асада.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p

Также сообщается, что за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV