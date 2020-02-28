У Білорусі зафіксували перший випадок коронавірусу

У іранського студента Білоруського національного технічного університету в Мінську виявили коронавірус, виш переходить на індивідуальне навчання.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Владімір Каранік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Виш, в якому виявили випадок перенесення коронавірусу, переходить на індивідуальну програму навчання. Це БНТУ", - сказав міністр.

За його словами, молодого чоловіка викликали на обстеження до 33-ї поліклініки Мінська. На момент огляду він скарг не висловлював.

"Але медичних працівників збентежила невелика температура, 37,3 градуса, почервоніння в горлі. Його доставили в інфекційну лікарню, де взяли мазки і підтвердили наявність сімейства коронавірусів. Зараз ми уточнюємо, наскільки це епідеміологічний штам", - сказав Каранік.

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"Ми відразу ж продемонстрували відкритість і проінформували громадськість і Всесвітню організацію охорони здоров'я", - зазначив міністр.

Зараз у студента мінімальні ознаки порушення здоров'я, він почувається задовільно, каже Каранік.

"Він почувається абсолютно задовільно, як і всі інші, хто перебуває під наглядом", - сказав Каранік, зазначивши, що студент мешкав "на квартирі".

Температура у нього не підіймається вище 37,4 градуса, зазначив міністр. Зі студентами, з якими він разом навчався, проводять протиепідемічні заходи. Усіх помістили під медичний нагляд.

"Крім того, зараз ми разом з Міністерством освіти вирішуємо, як скласти індивідуальну програму навчання, щоб максимально роз'єднати потоки руху пацієнтів", - поінформував міністр.