В Беларуси зафиксирован первый случай коронавируса

У иранского студента Белорусского национального технического университета в Минске выявили коронавирус, вуз переводится на индивидуальное обучение.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Вуз, в котором обнаружили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сказал министр.

По его словам, молодого человека вызвали на обследование в 33-ю поликлинику Минска. На момент осмотра он жалоб не высказывал.

"Но медицинских работников смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле. Его доставили в инфекционную больницу, где взяли мазки и подтвердили наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемический штамм", - сказал Караник.

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"Мы сразу же продемонстрировали открытость и проинформировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения", - отметил министр.

Сейчас у студента - минимальные признаки нарушения здоровья, он чувствует себя удовлетворительно, говорит Караник.

"Он чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, кто находится под наблюдением", - сказал Караник, отметив, что студент жил "на квартире".

Температура у него не поднимается выше 37,4 градуса, отметил министр. Со студентами, с которыми он вместе учился, проводят противоэпидемические мероприятия. Всех поместили под медицинское наблюдение.

"Кроме того, сейчас мы вместе с Министерством образования решаем, как составить индивидуальную программу обучения, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов", - проинформировал министр.