Туреччина заблокувала доступ до соцмереж після атаки в Ідлібі

Туреччина заблокувала доступ до соціальних мереж після авіаудару, в результаті якого в сирійському Ідлібі загинули щонайменше 33 її військовослужбовці.

Про це свідчать дані групи з моніторингу інтернету NetBlocks, повідомляє "Європейська правда".

"Мережеві дані інтернет-обсерваторії NetBlocks підтверджують, що Туреччина заблокувала доступ до соціальних мереж після нападу на турецькі війська в Ідлібі, Сирія, в четвер 27 лютого 2020 року", - повідомили у NetBlocks.

Зазначається, що Facebook і Instagram стали недоступні в 23.30 за місцевим часом (20.30 за Гринвічем) через національного провайдера Turk Telecom і згодом інших провідних постачальників послуг. Дані показують, що бекенд-сервери YouTube і WhatsApp також були частково обмежені в той же час або незабаром після цього.

Незважаючи на те, що про блокування соцмереж офіційно повідомлено не було, зрозуміло, що ці заходи пов'язані з розгортанням військ в Сирії. При цьому в якості обґрунтування таких заходів джерела називають дезінформацію, яка поширювалась в інтернеті.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

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