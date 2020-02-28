Турция заблокировала доступ к соцсетям после атаки в Идлибе

Турция заблокировала доступ к социальным сетям после авиаудара, в результате которого в сирийском Идлибе погибли по меньшей мере 33 ее военнослужащих.

Об этом свидетельствуют данные группы по мониторингу интернета NetBlocks, сообщает "Европейская правда".

"Сетевые данные интернет-обсерватории NetBlocks подтверждают, что Турция заблокировала доступ к социальным сетям после нападения на турецкие войска в Идлибе, Сирия, в четверг 27 февраля", - сообщили в NetBlocks.

Отмечается, что Facebook и Instagram стали недоступны в 23:30 по местному времени (20:30 по Гринвичу) через национального провайдера Turk Telecom и впоследствии других ведущих поставщиков услуг. Данные показывают, что бэкенд-серверы YouTube и WhatsApp также были частично ограничены в то же время или вскоре после этого.

Несмотря на то, что о блокировании соцсетей официально не сообщалось, понятно, что эти меры связаны с развертыванием войск в Сирии. При этом в качестве обоснования таких мер источники называют дезинформацию, которая распространялась в интернете.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

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