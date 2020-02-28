Франція закликала Путіна і Асада зупинити наступ у Сирії

Франція закликала Росію і уряд Сирії припинити наступ на північному заході країни і заявила, що Європа готова посилити допомогу Туреччині у її зусиллях зі стримування сирійських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке глави МЗС Франції, опублікованому на сайті міністерства за підсумками його переговорів з турецьким колегою.

"Я повторив заклик Франції до сирійського режиму і Росії припинити військовий наступ на північному заході Сирії, повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і повернутися до домовленостей про припинення вогню восени 2018 року, щоб негайно припинити військові дії", - заявив Жан-Ів Ле Дріан після переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

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Він привітав зусилля, яких докладають сусіди Сирії, зокрема Туреччина, з надання допомоги сирійським біженцям.

"Я підтвердив нашу рішучість мобілізувати посилену гуманітарну допомогу - як на національному рівні, так і на рівні ЄС і його держав-членів", - сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

Після цього у ЗМІ з’явилась інформація, що Анкара більше не буде стримувати новий потік біженців, які хочуть потрапити до Європи. Після цих чуток турецький уряд оголосив, що політика щодо біженців не змінилася.

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