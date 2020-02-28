Франция призвала Путина и Асада остановить наступление в Сирии

Франция призвала Россию и правительство Сирии прекратить наступление на северо-западе страны и заявила, что Европа готова усилить помощь Турции в ее усилиях по сдерживанию сирийских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике главы МИД Франции, опубликованном на сайте министерства по итогам его переговоров с турецким коллегой.

"Я повторил призыв Франции к сирийскому режиму и России прекратить военное наступление на северо-западе Сирии, полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и вернуться к договоренностям о прекращении огня осенью 2018 года, чтобы немедленно прекратить военные действия", - заявил Жан Ив Ле Дриан после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Он приветствовал усилия, которые прилагают соседи Сирии, в частности Турция, по оказанию помощи сирийским беженцам.

"Я подтвердил нашу решимость мобилизовать усиленную гуманитарную помощь - как на национальном уровне, так и на уровне ЕС и его государств-членов", - сказал Ле Дриан.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

После этого в СМИ появилась информация, что Анкара больше не будет сдерживать новый поток беженцев, которые хотят попасть в Европу. После этих слухов турецкое правительство объявило, что политика в отношении беженцев не изменилась.