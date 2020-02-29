Австрія готова захищати кордони ЄС і свій власний від біженців

Австрія готова посилити охорону кордонів ЄС та свого власного кордону на тлі ризику початку нової міграційної кризи.

Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц, пише "Європейська правда".

"Австрія також готова підтримати країни додатковими поліцейськими на зовнішньому кордоні, як про це заявив міністр внутрішніх справ Карл Негаммер. Якщо захист зовнішнього кордону ЄС провалиться, тоді Австрія захищатиме свій кордон", - заявив у Twitter глава австрійського уряду.

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Він підкреслив, що у жодному разі не можна допустити повторення ситуації 2015 року, коли в ЄС нелегально прибували сотні тисяч мігрантів.

"Наша мета - захистити зовнішні кордони ЄС, зупинити там нелегальних мігрантів і не пропускати їх", - додав Курц.

Нагадаємо, Туреччина оголосила, що відкриває свій кордон з ЄС для сирійських біженців після загибелі 33 турецьких солдатів в сирійській провінції Ідліб внаслідок нападу військ Башара Асада, які підтримує РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в суботу, що близько 18 тисяч мігрантів перетнули кордон Туреччини з Європою. Він сказав, що Туреччина не буде їх стримувати.

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У Греції, яка має пішохідний кордон з Туреччиною, останню добу мігранти намагаються прорватись в районі пункту пропуску Кастаньєс. Мігрантів відганяють світлошумовими гранатами і сльозогінним газом.

У Туреччині вже кілька років поспіль перебувають близько 3,6 мільйона біженців з охопленої війною Сирії. Частина з них живе у тимчасових таборах поблизу сирійського кордону, частина – роз’їхалася територією країни.

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