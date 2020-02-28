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Греція розмістила поліцію на кордоні з Туреччиною через наплив мігрантів

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:47

Грецьке поліцейське підкріплення 28 лютого прибуло на прикордонні пункти пропуску з Туреччиною.

Про це заявили свідки та грецький чиновник, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кілька десятків осіб скопичилося на сухопутному кордоні в Кастані, на північному сході Греції, між двома країнами. Були помічені автобуси грецької поліції, які перешкоджали їхньому переміщенню.

"Вони не в'їдуть в країну. Це нелегальні мігранти, ми не дозволимо їм в'їхати", - заявив урядовий чиновник.

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Сотні мігрантів 28 лютого перемістилися північним заходом Туреччини до її кордонів з Грецією та Болгарією, передають турецькі ЗМІ, після того як високопоставлений чиновник заявив, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи.

Пізніше в МЗС Туреччини заявили, що країна не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців на тлі повідомлень, що Анкара відкрила кордони в ЄС для шукачів притулку.

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Греція мігранти Туреччина Сирія
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