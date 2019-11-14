Косово отримає візову лібералізацію з ЄС, якщо досягне угоди із Сербією - Варгеї
Четвер, 14 листопада 2019, 11:36
Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що надія на досягнення мирної угоди між Сербією та Косовом досі існує, і її укладання призведе до лібералізації візового режиму з ЄС для Косова.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На слуханнях у комітеті Європарламенту із закордонних справ Варгеї сказав, що працюватиме разом з очільником дипломатії ЄС, щоб врегулювати ситуацію між Косовом та Сербією.
"Я буду працювати разом з Жозепом Боррелем для того, щоб довести діалог між Белградом і Приштіною до успішного завершення в 2020 році", - каже він депутатам Європарламенту.
Нагадаємо, угорський кандидат в Єврокомісію пообіцяв максимально залучити Україну до програм ЄС.
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