Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру

Двоє шведських депутатів висунули шведську кліматичну активістку Грету Тунберг на Нобелівську премію миру 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Єнс Холм і Хакан Свеннелінг, які є членами Лівої партії Швеції, заявили в понеділок, що Тунберг важко працювала над тим, аби політики відкрили очі на кліматичну кризу, та проводила кампанії за скорочення викидів і дотримання Паризької угоди, що також є актом встановлення миру.

Будь-який національний депутат може висунути будь-кого на Нобелівську премію миру. Три члени норвезького парламенту висували кандидатуру Тунберг в минулому році.

У 2019 Грета Тунберг отримала "альтернативного Нобеля" та стала "Людиною року" за версією журналу Time.

Грета Тунберг стала натхненницею глобальних кліматичних протестів. Вона закликала учнів пропустити школу, щоб приєднатися до протестів з вимогою швидших заходів урядів щодо зміни клімату.