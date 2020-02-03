Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Ердогана відкинули виправдання Росії після загибелі 6 турецьких військових у Сирії

Росії шкода, що "люди Зеленського" в ПАРЄ працюють як попередники

Єврокомісія представила офіційну позицію для переговорів з Британією

Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку запису пілота






Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру

Понеділок, 3 лютого 2020, 11:59

Двоє шведських депутатів висунули шведську кліматичну активістку Грету Тунберг на Нобелівську премію миру 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Єнс Холм і Хакан Свеннелінг, які є членами Лівої партії Швеції, заявили в понеділок, що Тунберг важко працювала над тим, аби політики відкрили очі на кліматичну кризу, та проводила кампанії за скорочення викидів і дотримання Паризької угоди, що також є актом встановлення миру.

Читайте також
Deutsche Bahn відповів Тунберг: було б приємніше, якби ви згадали про місце у першому класі

Будь-який національний депутат може висунути будь-кого на Нобелівську премію миру. Три члени норвезького парламенту висували кандидатуру Тунберг в минулому році.

У 2019 Грета Тунберг отримала "альтернативного Нобеля" та стала "Людиною року" за версією журналу Time.

Грета Тунберг стала натхненницею глобальних кліматичних протестів. Вона закликала учнів пропустити школу, щоб приєднатися до протестів з вимогою швидших заходів урядів щодо зміни клімату.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція клімат
powered by lun.ua