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Грету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Понедельник, 3 февраля 2020, 11:59

Двое шведских депутатов выдвинули шведскую климатическую активистку Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, которые являются членами Левой партии Швеции, заявили в понедельник, что Тунберг тяжело работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис, и проводила кампании за сокращение выбросов и соблюдение Парижского соглашения, что также является актом установления мира.

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Любой национальный депутат может выдвинуть любого на Нобелевскую премию мира. Три члена норвежского парламента выдвигали кандидатуру Тунберг в прошлом году.

В 2019 году Грета Тунберг получила "альтернативного Нобеля" и стала "человеком года" по версии журнала Time.

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она призывала учеников пропускать школу, чтобы присоединиться к протестам с требованием быстрых мер правительств по изменению климата.

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