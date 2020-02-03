Грету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Двое шведских депутатов выдвинули шведскую климатическую активистку Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, которые являются членами Левой партии Швеции, заявили в понедельник, что Тунберг тяжело работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис, и проводила кампании за сокращение выбросов и соблюдение Парижского соглашения, что также является актом установления мира.

Любой национальный депутат может выдвинуть любого на Нобелевскую премию мира. Три члена норвежского парламента выдвигали кандидатуру Тунберг в прошлом году.

В 2019 году Грета Тунберг получила "альтернативного Нобеля" и стала "человеком года" по версии журнала Time.

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она призывала учеников пропускать школу, чтобы присоединиться к протестам с требованием быстрых мер правительств по изменению климата.