Deutsche Bahn відповів Тунберг: було б приємніше, якби ви згадали про місце у першому класі
Німецька залізниця Deutsche Bahn відреагувала на повідомлення відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг про переповнені потяги.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Тунберг у неділю написала в Twitter, що їде додому, сидячи на підлозі в тамбурі німецького переповненого поїзда. Вона поверталась з міжнародної конференції ООН з питань змін клімату в Мадриді.
Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2— Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019
Німецька залізниця після цього у Twitter подякувала Тунберг за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу.
"Було б ще приємніше, якби ви також повідомили про те, як доброзичливо та компетентно вас обслуговувала наша команда на вашому місці у першому класі", - додали у Deutsche Bahn.
Після цього Тунберг пояснила, що подорожувала декількома різними потягами, і один із них з Базеля був скасований.
"Тому ми сиділи на підлозі у двох різних поїздах. Після Геттінгена у мене було місце. Звичайно, це не проблема, і я ніколи не стверджувала зворотнього", - написала Тунберг.
Нагадаємо, американський журнал Time визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року".