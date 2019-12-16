Deutsche Bahn відповів Тунберг: було б приємніше, якби ви згадали про місце у першому класі

Німецька залізниця Deutsche Bahn відреагувала на повідомлення відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг про переповнені потяги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тунберг у неділю написала в Twitter, що їде додому, сидячи на підлозі в тамбурі німецького переповненого поїзда. Вона поверталась з міжнародної конференції ООН з питань змін клімату в Мадриді.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Німецька залізниця після цього у Twitter подякувала Тунберг за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу.

"Було б ще приємніше, якби ви також повідомили про те, як доброзичливо та компетентно вас обслуговувала наша команда на вашому місці у першому класі", - додали у Deutsche Bahn.

Після цього Тунберг пояснила, що подорожувала декількома різними потягами, і один із них з Базеля був скасований.

"Тому ми сиділи на підлозі у двох різних поїздах. Після Геттінгена у мене було місце. Звичайно, це не проблема, і я ніколи не стверджувала зворотнього", - написала Тунберг.

Нагадаємо, американський журнал Time визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року".