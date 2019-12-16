Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

НАТО фіксує незвичайну активність субмарин РФ: одразу 10 навколо Норвегії

Найбільшу опозиційну партію Польщі очолила Малгожата Кідава-Блоньська

Уряд Британії планує до Різдва внести в парламент угоду про Brexit

54 тисячі мешканців міста в Італії евакуювали через бомбу часів Другої світової






Deutsche Bahn відповів Тунберг: було б приємніше, якби ви згадали про місце у першому класі

Понеділок, 16 грудня 2019, 08:47

Німецька залізниця Deutsche Bahn відреагувала на повідомлення відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг про переповнені потяги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тунберг у неділю написала в Twitter, що їде додому, сидячи на підлозі в тамбурі німецького переповненого поїзда. Вона поверталась з міжнародної конференції ООН з питань змін клімату в Мадриді.

Німецька залізниця після цього у Twitter подякувала Тунберг за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу.

"Було б ще приємніше, якби ви також повідомили про те, як доброзичливо та компетентно вас обслуговувала наша команда на вашому місці у першому класі", - додали у Deutsche Bahn.

Після цього Тунберг пояснила, що подорожувала декількома різними потягами, і один із них з Базеля був скасований.

"Тому ми сиділи на підлозі у двох різних поїздах. Після Геттінгена у мене було місце. Звичайно, це не проблема, і я ніколи не стверджувала зворотнього", - написала Тунберг.

Нагадаємо, американський журнал Time визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат
powered by lun.ua