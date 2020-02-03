Половину робочої сили у сільському господарстві Італії складають мігранти - ООН

За словами спеціального посла ООН Хіляль Елвер, половину робочої сили у сільському господарстві Італії складають мігранти, більшість з яких не має відповідних документів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Елвер їздила по країні протягом 11 днів, відвідавши Лаціо, Ломбардію, Тоскану, П'ємонт, Апулію та Сицилію.

У своєму остаточному звіті вона розкритикувала "складну італійську продовольчу систему".

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Елвер дійшла висновку, що працівники аграрного сектора "мають надто довгий робочий час, працюють за складних умов та отримують надто низьку зарплату, щоб покрити свої основні потреби".

Як відомо, у Італії найбільше серед країн ЄС мігрантів з України, які станом на 31 грудня 2018 року мали дозвіл на проживання тривалістю рік і більше.