Половину рабочей силы в сельском хозяйстве Италии составляют мигранты – ООН

По словам специального посла ООН Хиляль Элвер, половину рабочей силы в сельском хозяйстве Италии составляют мигранты, большинство из которых не имеет необходимых документов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Элвер ездила по стране в течение 11 дней, посетив Лацио, Ломбардию, Тоскану, Пьемонт, Апулию и Сицилию.

В своем окончательном отчете она раскритиковала "сложную итальянскую продовольственную систему".

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Элвер пришла к выводу, что у работников аграрного сектора – "слишком продолжительное рабочее время, они работают в сложных условиях и получают слишком низкую зарплату, чтобы покрыть свои основные потребности".

Как известно, в Италии больше всего среди стран ЕС мигрантов из Украины, которые по состоянию на 31 декабря 2018 года имели вид на жительство продолжительностью год и более.